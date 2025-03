El mensaje tranquilizador del director de ASEM 112 sobre la situación de Madrid: "Podemos considerar que está bajo control"

La Comunidad de Madrid se encuentra en alerta debido a las fuertes lluvias que han provocado la crecida del Manzanares y otros ríos. Más Vale Tarde conecta con Pedro Antonio Ruiz, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, ASEM 112, de la Comunidad de Madrid para conocer la última hora.

Ruiz indica que aunque la situación sea de emergencia "es una situación que podemos considerar que está bajo control". "En este mismo momento se están monitorizando y haciendo seguimiento de esos cauces que pueden verse afectados por las lluvias, el deshielo y las aportaciones de los pantanos", añade. Como explica, ese seguimiento sirve para controlar que los ríos no salgan de sus cauces y no lleguen a zonas que puedan verse afectadas las personas y, "sobre todo, que no se pongan en riesgo".

Iñaki López pregunta sobre la situación de una residencia de ancianos, cercana a Morata de Tajuña, que podría verse afectada por el río Tajuña. Ruiz indica que a las dos de la tarde han tenido una reunión a ese respecto y ha querido transmitir tranquilidad. "Todas las personas mayores que se encuentran en esa residencia están en un lugar seguro, tienen su plan de contingencia", indica.

El director de ASEM 112, indica que hay bomberos presentes, al igual que el equipo de respuesta inmediata del ERIVE. "De momento no se ha hecho una valoración para que nos lleve a pensar que tenemos que hacer una evacuación", añade. "Pensamos que esta noche puede ser la más difícil de gestionar a nivel de subidas de nivel por esos condicionantes", indica, "una vez que pase mañana, posiblemente, aunque siga habiendo precipitaciones, no van a ser tan importantes como las de ayer". "En este momento, la residencia está en una situación de control", concluye.