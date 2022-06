La periodista Cristina Pérez se va de laSexta. Tras años al servicio de la última hora parlamentaria, son muchos los presentadores que han querido darle su último adiós en directo. Así, tras hacerlo Ferreras en Al Rojo Vivo, Cristina Pardo e Iñaki López han continuado con la despedida en Más Vale Tarde.

"No quiero llorar más", ha reconocido la periodista en antena, mientras Pardo le dedicaba un mensaje de cariño y elogios. Así, la periodista ha aguantado las lágrimas mientras los presentadores le daban las gracias, pero no ha podido evitar 'estallar' al pensar que estaba fuera de cámaras: "¡Menos mal que ya he llorado todo!", ha exclamado pensando que la cámara ya había dejado de enfocarla. Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.