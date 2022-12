En junio la bajada del paro ha sido record, hay 127.000 desempleados menos. Sin embargo, de fondo amenaza una terrible previsión que prevé que la tasa de paro ppodría subir al 28% en 2014, así que quizá



Por fin, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha tenido un buen día para ejercer su puesto. "Son datos buenos que invitan a la esperanza, algo está cambiando para mejor en el mercado de trabajo", ha expresado.

Sin embargo, hay que ponerle freno a la alegría si se miran los datos porque la bajada de desempleo tiene que ver primero con la estacionalidad de las vacaciones de verano. Por ello, de los 1.277.255 contratos firmados, el 92,1% son temporales y sólo el 6,8% son indefinidos.

'Más Vale Tarde' ha hablado con un chico joven con un contrato solo de tres meses en hostelería. Para él, la temporalidad no es lo peor, de hecho no da la cara porque tiene miedo a perder su trabajo. Por eso, la denuncia no es una salida posible. "En mi contrato se supone que trabajo 10 horas a la semana, pero en realidad son unas 40. Y cobro la mitad en negro", revela.

También hay otro dato que no invita al optimismo. En junio, sólo ha habido 26.853 afiliados más en la Seguridad Social, 4.000 menos que el año pasado (31.000)Y ¿Qué quiere decir esto?, que hay menos gente apuntada al paro, pero no porque ya no esté desempleada, sino porque ha agotado las prestaciones o porque ésta es su única manera de encontrar trabajo.