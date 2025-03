María León reconoce que tiene "fobia a la Policía" tras su altercado con agentes en Sevilla

María León ha declarado ante el juez por agredir a un policía local en 2022 a altas horas de la madrugada. Los hechos ocurrieron, según la denuncia, cuando la actriz intentó "escapar" de un vehículo de la Policía Local antes de ser trasladada a las dependencias policiales para su identificación tras una trifulca en la calle. La actriz está acusada de atentado contra la autoridad y lesiones a una agente.

A su llegada al juzgado, María León ha llegado arropada por su familia y amigos. En Más Vale Tarde se ha comentado la situación por la que pasa María León, de hecho Bea de Vicente ha asegurado que no entiende el porqué no llega a un acuerdo debido a que "auguró un final funesto para esto".

"No es la noche de la que más orgullosa me siento de cómo me comporté", ha dicho en su declaración en el Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla, en un juicio en el que se enfrenta a una petición de pena de prisión y al pago de multas por el altercado que protagonizó, junto a tres personas más, contra una patrulla de la Policía Local de Sevilla.

Según Leo Álvarez, periodista de 'Más Vale Tarde', ella ha dicho que se había tomado tres o cuatro tercios de cerveza y una copa de vino. Además, María León no ha negado los hechos y que no se puso violento con nadie. La actriz también ha asegurado que ha desarrollado "fobia a la Policía" tras el altercado que protagonizó el 1 de octubre de 2022.