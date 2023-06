Parte de la familia Borbón se dará cita este fin de semana en Suiza, donde Irene de Todos los Santos Urdangarin, la hija de la infanta Cristina, celebra su graduación y su mayoría de edad. Al evento se sabe que asistirán las infantas Cristina y Elena, su prima Victoria Federica, los reyes eméritos y también el padre de Irene, Iñaki Urdangarin. Así lo ha avanzado la periodista María Eugenia Yagüe en Más Vale Tarde, donde ha recordado que este va a ser el primer encuentro entre Juan Carlos I y el exduque de Palma desde que este entrase en prisión por el 'caso Nóos'.

Según ha explicado la periodista experta en Casa Real, estos dos "'outsiders' de los restos de la familia real" no se llevan bien, por lo que va a ser una celebración muy especial y "bastante interesante de observar".

"Es un almuerzo de familia grande donde no tienen más remedio que verse todos con todos. Pero son gente civilizada y van a estar juntos", ha dicho Yagüe sobre el evento. "Estos no son Paquirrín, Pantoja y Anabel, no, se saludan. [...] Se van a saludar porque son personas educadas", ha insistido.