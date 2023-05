María del Carmen Felipe, de 84 años, fue atendida por el falso médico que fue el pasado viernes detenido en Extremadura acusado de intrusismo profesional y falsedad documental. La mujer, vecina de la localidad cacereña Navaconcejo, ha asegurado este jueves en Más Vale Tarde que hace unos 10 días tuvo una consulta con este médico.

Él le recetó durante la conversación telefónica, tras revisar los análisis que había presentado Mari Carmen, unas pastillas para el azúcar para que se las tome por la mañana y por la noche. El primer día después de tomarlas estuvo "con la tripa revuelta" y el segundo día estaba peor. "Pero yo seguí tomando las pastillas, pero al tercer día era una descomposición...": "Estuve cuatro días tomando las pastillas y estaba mal mal". Ahí fue cuando empezó a sospechar de que era por las pastillas y las dejó de tomar. "Que sea lo que Dios quiera", dijo.

"Yo no fui al médico ni nada para decir que he dejado las pastillas, y al dejar de tomarlas se me reguló el vientre", ha relatado Mari Carmen. Las pastillas las tenía que tomar durante dos meses. "No estoy aquí", dice al ser preguntado sobre qué habría pasado si hubiera cumplido con sus instrucciones.

La mujer se enteró de que le atendió un médico falso porque lo vio en Facebook, pero nadie le llamó ni del centro de salud ni de la Consejería de Sanidad para explicarle lo ocurrido. Ella no ha denunciado y nadie le ha pedido disculpas y respira aliviada de que no haya ocurrido nada grave. "Me voy para el otro barrio" si hubiera seguido tomando las pastillas, concluye.