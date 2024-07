Rodolfo Sancho, el conocido actor español, ha sido un rostro constante en los medios desde que su hijo fue acusado del asesinato del cirujano Edwin Arrieta en Tailandia. En una reciente entrevista con 'El Mundo', Sancho expresó su frustración con la atención mediática que ha recibido y su deseo de que su vida personal no sea afectada por el caso.

"Creo que no tendría por qué afectar. En todo este tiempo tuve que decir que no a una serie, pero fue por un problema de tiempos. No comprendo por qué todo el mundo siente la necesidad de meterse en mi vida personal por ser un actor conocido, sobre todo alguien como yo, que nunca ha vendido una exclusiva", comentó.

Estas palabras fueron abordadas en el programa 'Más vale tarde' por el periodista Antonio Maestre, quien respondió: "En este caso se habla del crimen, que es un hecho noticioso. Por lo tanto, ¿cómo no se va a poder hablar de un hecho noticioso?"