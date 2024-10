La periodista Loreto Ochando ha reaccionado a la emisión del primer programa de Conspiranoicos, en el que se expuso a creadores de bulos como Roma Gallardo o Daniel Esteve. Ochando ha reconocido que "les felicité porque dije 'ya está bien' porque hasta ahora siempre decíamos 'no vamos a decir anda para no darles repercusión'. Pero no, mira, esto se ha acabado ya". "Hay que empezar a colorearles la cara y hay que empezar a acabar con los bulos, pero, ¿sabéis donde está el problema? En sus seguidores, que están traspasando las redes sociales y te paran por la calle", ha añadido.

El siguiente programa, que se emitirá el próximo jueves, expondrá al agitador ultraderechista Alvise Pérez, de quien Ochando ha comentado que "es el mismo que te expone en su canal cuando escribes sobre él y acabas recibiendo insultos de sus seguidores, y no solo tú, tu familia...". "Hay que acabar con esta gentuza, pero ya. Uno, la televisión y los medios de comunicación, es nuestro trabajo denunciarlo, y dos, que la justicia empiece a caer sobre ellos", ha señalado.