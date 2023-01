El artista Nacho Cano ha hablado en Espejo Público sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Ayuso ha sido la salvadora, no de Madrid, de este país. En Broadway cerraron todos los teatros y ella los mantuvo abiertos. Soy fan de Ayuso, la he podido conocer personalmente y lo que es ahí lo es personalmente, no tiene dos discursos. La vida es mejor con ella, incluso para los que no la votan", ha afirmado.

Tras escuchar sus palabras, la periodista Loreto Ochando ha contestado contundente en Más Vale Tarde: "No está diciendo la verdad, quienes salvaron los teatros en Madrid fueron los productores, que se arriesgaron a abrir cuando había aforos limitados, los aforos no los marcaba ella, los marcaba el Gobierno".

En este sentido, Ochando ha indicado que "quien decía si se podían abrir, o no, los teatros, no era la comunidad autónoma, era el Gobierno".