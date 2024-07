En el programa Más Vale Tarde, Loreto Ochando ha lanzado duras críticas hacia Joe Biden, calificando su liderazgo como motivo de preocupación global. "Yo creo que en esto no va a ver debate porque estamos todos completamente de acuerdo, lo que a mí me da muchísimo miedo es que ese señor es el dirigente del principal país de este planeta", comentó la periodista. Ochando destacó la influencia de Estados Unidos en el escenario mundial, advirtiendo que "cuando EEUU se constipa, el resto cogemos una pulmonía". Además, señaló la necesidad de un cambio en el liderazgo, sugiriendo que "algo tan agónico o da un paso atrás, él o su partido tiene que hacerle dar un paso atrás".

Las palabras de Ochando provocaron diversas reacciones, incluyendo la de Cristina Pardo, quien comentó: "A mí me da penica". Sin embargo, Loreto no compartió este sentimiento: "A mí no me da pena un señor que cada vez que hace una política que luego se extrapola al resto del mundo pueda acabar afectándonos a nosotros". Concluyendo su intervención con una declaración tajante, Ochando afirmó que "si fuera mi padre, lo habría sacado de una oreja de la Casa Blanca".