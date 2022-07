Diversos tribunales internacionales han considerado ilegal y abusivo el cobro extra por llevar maletas de cabina en el avión. Algunas aerolíneas se aprovechan del equipaje para incrementar el precio del billete, pero lo cierto es que el usuario tiene todas las de ganar.

Alejandro Marín, portavoz de la OCU, ha explicado el procedimiento a seguir si nos hacen pagar por llevar una maleta en el avión. En un primer momento, "aceptamos el sobrecoste y posteriormente, no hace falta que sea de forma inmediata, reclamamos a la compañía ese sobrecoste que nos está cobrando por la maleta de mano", ha indicado el experto, que ha asegurado que numerosos tribunales han determinado que estos cargos son indebidos. Sin embargo, incluso existiendo sentencias, las aerolíneas siguen aplicando estas cláusulas abusivas.

El motivo es que la maleta no es un sobrecoste para las aerolíneas, y además es un bien indispensable para el viajero. Pero no es la única cláusula abusiva. También hay aerolíneas que cobran hasta 40 euros por no llevar impreso el billete. Se trata de un hecho abusivo dado que en ocasiones es mayor que incluso el propio billete de avión. El experto explica cómo proceder ante esta violación de los derechos de los pasajeros en el vídeo principal de esta noticia (y sin necesidad de llegar a precisar de abogado y sin posibilidad de recurso).