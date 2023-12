Manuel Jesús Ruiz lleva más de 10 días haciendo cola a las puertas del Teatro Real para vivir de cerca el Sorteo de la Lotería de Navidad. No es el primer año que lo hace. De hecho, pese a vivir en Cantabria, cada 22 de diciembre es el primero en entrar en el 'templo' de la ilusión.

El hombre ha explicado a Más Vale Tarde los motivos que le llevan a seguir cada año este 'ritual' con el Sorteo de la Lotería. Pero, sobre todo, ha querido dar detalles a quienes nunca han tenido el placer de vivirlo en directo: "Yo cuando entro a las 8:00 el día 22, ya entras nervioso y que no eres tú. Vas a consigna, dejas todo y cuando ya entras a tu butaca... todo ese pasillo, con el escenario al fondo, los bombos, todo lo demás... hay una cosa que te come dentro, no sé cómo explicarme".

Así, visiblemente emocionado, ha asegurado que "eso lo tienes que vivir de niño". "Después ya cuando salen los niños, eso es lo más de lo más. Los niños que cantan en ese Sorteo tan esperado, que entra la Navidad...¡los niños, que son lo más bonito que hay!", ha explicado entre lágrimas.