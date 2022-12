La Ley de Extranjería ya establece que ninguna mujer inmigrante en situación irregular puede ser expulsada si está embarazada."La ley la blinda, por lo que no es necesario crear una ley ahora porque ya está blindada", explica Rivera y apunta que "no solo no puede ser expulsada sino que tampoco puede ser devuelta".

La expulsión implica que si la policía te ve por la calle, te pide la documentación, y ve que estás en situación irregular comenzará un procedimiento de expulsión. La devolución significa que la policía te pilla en la frontera o el aeropuerto y te de vuelve inmediatamente. "Ni en esa circunstancia se puede devolver a una mujer que esté embarazada", insiste Rivera.

Es más, existe una directiva de la Unión Europea que España ya tiene incorporada, y que el Tribunal Supremo abala, por la que establece que hay excepciones a la hora de las expulsiones. Uno de estos supuestos es que se trate de una mujer que está embarazada, para proteger a los menores y no poner en riesgo ese embarazo.

Por tanto, "la explicación que daba Cuca Gamarra no se sostiene", mantiene Rivera, haciendo referencia a las declaraciones de la vicepresidenta de política social del PP, que afirmaba que "el planteamiento del PP es apoyar la maternidad en nuestro país, sea a mujeres con o sin papeles", y que si una mujer en situación irregular decide dar a su hijo en adopción "no se va a activar un protocolo de expulsión por conocerse su identidad".