El juez que investiga la visita del papa pone el foco sobre Juan Cotino. Tras el último informe de la UDEF que apuntaba al president de Les Corts como “elemento nuclear” en la organización del evento, ahora el juez José Ceres quiere saber cuál fue realmente el papel de Cotino. “Yo en la visita del papa a Valencia actué con voluntario”, afirmaba Cotino.

Esa ha sido siempre la versión del ex conceller de Francisco Camps, aunque varios testigos han apuntado hacia él como una pieza clave dentro de la fundación que organizó el Quinto Encuentro Mundial de las Familias.

“Juan Cotino era el que llevaba la voz cantante durante la visita”, declaró José Selva, coordinador Infraestructuras de la visita del papa. Incluso algunos trabajadores de las empresas del Grupo Correa declararon ante el juez que Cotino, durante aquellos días, era omnisciente. “En la época que estaba, hablar con Cotino, era como hablar con Dios”, asegura Juan Carlos Rincón, ex trabajador de Orange Market.

En una providencia el juez Ceres reclama a la fundación que organizó la visita del papa que presente el libro de actas para ver si Cotino acudía a las reuniones asiduamente. “Yo no tengo nada que ver, ni me consultaron, ni me dijeron nada”, explicaba el president.

Podría ser, pero el juez quiere ver también los contratos que la fundación ha ocultado durante ocho años a pesar de que tres de sus cuatro patronos son Administraciones Públicas. El magistrado quiere saber qué personas son las que negociaron con Álvaro Pérez la instalación de las pantallas gigantes con los que la trama Gürtel ganó más de tres millones de euros.

Actualmente, Cotino no está imputado en esta pieza separada del caso Gürtel. Y ya ha anunciado que ampliará su denuncia contra el agente de la UDEF que le atribuye en dos informes actuaciones delictivas durante la visita del papa. En su demanda le pide un euro como indemnización por ataque a su honor.