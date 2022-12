Con toda la sinceridad de la que es capaz Julián Muñoz. Así comienza a desgranar su vida el exalcalde de Marbella. "Ya iba siendo hora de echar la vista atrás y hablar 'a calzón quitado' de mi verdad, que es la verdad. Hora de narrar algunas cosas simplemente como las viví, tan diferentes de cómo han sido contadas".

Pero sólo cuenta desde que Jesús Gil le convirtió en un hombre poderoso, y por eso sabe cosas como ésta: "todos los partidos políticos se han financiado ilegalmente, incluido el GIL". Hasta que gracias a Isabel Pantoja, fue también un hombre famoso y lleno de amor. "Mientras hacíamos el amor, que, por supuesto, lo hacíamos, muy bien y muy a menudo".

Desde el primer párrafo Julián Muñoz se empeña en pedir perdón. "De antemano, pido perdón porque se me va a escapar cierto rencor, porque es muy difícil que se te quite el odio habiendo pasado por lo que yo he pasado. Voy a tratar de ser un poco objetivo y no ser vehemente, aunque me resulte difícil".

Difícil le ha resultado a la tonadillera. Todavía continúa leyendo y analizando si toma medidas legales como pedir que secuestren la publicación. En las 304 páginas del libro, en sus 12 capítulos, hay algunos con nombres como 'Se nos rompió el amor' o 'Se me enamora el alma'. En éste cuenta cómo en una candelaria la pasión fue tan fuerte que se hizo carnal. "No fue un encuentro loco, sino algo muy dulce, tierno, maravilloso, recreándonos el uno en el otro. Había una carga eróticosentimental".

Julián Muñoz reconoce que Isabel ha sido muy importante en su vida, tanto que por ella lo dejó todo. "Empezamos con el tonteo, a jugar con fuego, hasta que eso se convirtió en algo más y me dije que quería estar con esta mujer. Perdí la cabeza por ella". Y comenzó una relación que duró 8 años. A pesar de que ella fue a verle a la prisión y tuvieron hasta dos bis a bis, Muñoz dice que no se portó bien. "Isabel me dejó tirado como a un perro".

Desde entonces, no volvieron a hablar hasta el día del juicio por el caso Blanqueo donde la de Triana le recriminó ésto. "Cuando nos encontramos en el comienzo del juicio, nos saludamos y ella me dijo: 'Hay que ver el lío en el que me has metido'... Cuando terminó el juicio, me lo repitió de nuevo. Parece que me considera el culpable de sus males"

Julián Muñoz pasa los días por la mañana en la Audiencia Nacional, donde le piden 13 años por el Caso Saqueo 2, y por las tardes está en una cárcel de Madrid. Dicen que está triste porque no puede hacer tourné promocionando su libro de conversaciones con el periodista Miguel Ángel Ordóñez. Y es que a veces la cruda verdad también puede convertirse en la cruda realidad.