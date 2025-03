Julen Bollaín pone en duda el 'boom' que augura Trump para Estados Unidos: "No tiene ningún sentido económico"

"Our Economy will BOOM, like never before!". Trump sigue con sus políticas económicas y sus aranceles a modo de amenaza, y lo peor de todo es que, según su criterio, Estados Unidos va a crecer como nunca antes ha crecido. Una afirmación que Julen Bollaín ha puesto en tela de juicio en Más Vale Tarde afirmando que "no tiene ningún sentido económico".

"Ahora mismo esto no tiene ningún tipo de sentido económico hacer este tipo de mensajes. Tiene un sentido político, indudablemente", ha asegurado el profesor de Economía de la universidad de Mondragón. Y hay una razón detrás de este mensaje: advertir a los mercados internacionales para que sigan confiando en Estados Unidos.

Para terminar, Bollaín ha aseverado que el mensaje de este viernes no tiene "ningún impacto económico en las familias estadounidenses". "Lo que están viendo las familias es que se van a encarecer los productos por los aranceles que está imponiendo Trump y que EEUU va a experimentar una mayor inflación", ha concluido.