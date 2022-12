Pensiones de 500, 400 y 700 euros. La horquilla oscila entre 0,50 euros más al mes y seis euros mensuales de subida, algo que para los jubilados será imperceptible.

Según el Profesor Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada CEU San Pablo, los 193 euros al mes, lo que sería una pensión mínima, subiría 0,50 céntimos y en la máxima, se incrementaría 6,38 euros. "Es imperceptible porque se prevé que la inflación sea muy reducida".

"Tenemos asumido que nuestra pensión no va a subir", es lo que aseguran los pensionistas. "Vamos a estar peor, si no nos la suben y todo está más caro es como si nos la bajaran".

"Ya no se van a ajustar a la variación que tenga el IPC, sino a la cantidad de dinero que tenga la seguridad social", asegura Javier Morillas.“yo pensaba que iba a tener una pensión digna al jubilarme”, es la realidad que viven los pensionistas, que se preguntan cómo harán frente al año próximo si cobran lo mismo y la vida cada vez está mas cara.