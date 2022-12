Más Vale Tarde ha sido testigo de la tensa entrevista que ha vivido Mamen Mendizábal, presentadora del programa, con Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco. Todo, a colación del homenaje que ha rendido el organismo al dictador en el aniversario del inicio del franquismo. Esto es, según dicen, una victoria de Franco "tan justa como merecida" en la Guerra Civil.

"Yo creo que no es apología del franquismo. Creo que es verdad pura e historia", ha apuntado Chicharro a las preguntas de Mendizábal, quien ha llegado a preguntar al director de la entidad "a cuántas elecciones democráticas se había presentado Franco". ¿Cuál ha sido la respuesta de este? "Fue un régimen especial. Yo no le llamo dictador a Franco". Finalmente, Chicharro ha concluido la entrevista asegurando: "A ver qué me dirán cuando diga que Franco hizo cuatro millones de viviendas sociales".