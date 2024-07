El magistrado Joaquín Bosch ha comentado en Más Vale Tarde que "no se acaba de entender por qué no se opta por la declaración escrita", en referencia a la decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien ha citado como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo día 30 de julio.

Ante esto, el PSOE avanza que las últimas diligencias acordadas por el juez Juan Carlos Peinado "serán recurridas, como lo han sido el resto de actuaciones". Pero, como explica el magistrado, solo la defensa puede recurrirla. O, por otro lado, Pedro Sánchez "puede alegar que tiene asuntos de estado que atender".

Así, según explica Bosch, Sánchez puede solicitar que se haga la declaración por escrito. "Un presidente del Gobierno tiene que declarar por escrito cuando se trate de hechos que conozca por razones de su cargo. De la manera en la que está planteada la declaración, no se acaba de entender del todo por qué no se opta por esta vía", ha comentado. "La vía de la declaración presencial es cuando se trate de hechos que no hayan sido conocidos por su cargo, por ejemplo que un ministro vea por la calle una agresión", ha añadido.

Según indica el magistrado "parece que el origen de la declaración es alguna reunión en la Moncloa, posibles favores vinculados al cargo del presidente del Gobierno". Por eso, insiste en que "derivaría más a una declaración por escrito, aunque así lo ha decidido el juez".