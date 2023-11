Un día más, Javier Bastida cubría para laSexta las protestas de la extrema derecha frente a la sede del PSOE en Ferraz, donde de nuevo era testigo de unos episodios de tensión, en esta ocasión más violentos y organizados que en los días previos, e incluso tuvo que sufrir insultos de odio por parte de algunos individuos.

En el vídeo sobre estas líneas, el periodista muestra en el plató de Más Vale Tarde el objeto contundente que los manifestantes le lanzaron, un trozo de adoquín que, explica, "no estaba arrancado de la zona, iba en mochilas, bolsas y el propósito ya sabemos cuál era".

"Con esto matas a alguien", afirma rotunda Beatriz de Vicente. Sobre por qué ayer se le pudo ver llevando casco, Bastida comenta que "el día anterior ya vimos que tiraban botellas, huevos, hasta un policía me dijo que desde un primero le tiraron un patinete". "Esta gentuza no sé qué pretende, porque con este tipo de actuaciones no van a conseguir que vaya más gente a Ferraz", afirma rotunda Cristina Pardo.