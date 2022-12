El abogado de Nicolás Gómez-Iglesias, Israel Paz, ha hablado con 'Más Vale Tarde' y ha dicho que "las informaciones que nos ha hecho llegar Nicolás es que él colaboraba con la empresa arrendataria del inmueble de El Viso, pero no tenía relación con la propiedad ni era su residencia efectiva, al margen de que lo pudiera indicar en su DNI a efectos de notificaciones".

Sobre su cliente, Israel Paz, ha declarado que "Nicolás no puede ser un impostor, además, para ser un estafador debería haber una sentencia firme que le condene y hoy no hay ninguna denuncia por estafa, lo mínimo que debería existir". Asimismo, ha añadido que "Nicolás no usurpó ninguna identidad".

Isarel Paz ha explicado que en el atestado consta que "Nicolás fotocopia un informe, que está en su casa y que jamás ha sido utilizado, por lo que no puede haber ninguna relevancia al respecto".

Acerca de la actividad que desarrollaba la empresa de Nicolás, Isarel Paz, ha declarado que "por las informaciones que él hace llegar, se dedica a la construcción y obras". El abogado también ha hablado de "coches oficiales y escoltas auténticos en las reuniones de Nicolás, queda fuera de toda duda que se contrataran escoltas oficiales".

Nicolás estuvo presente en la coronación de Felipe VI como rey, e Israel Paz, ha sostenido que "Nicolás entró en el evento de manera absolutamente legal, sin burlar ningún control y sin hacerse pasar por nadie". No obstante, el abogado ha contestado que no ha tratado con quién entró en el acto.