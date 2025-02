De la isla de Isquia a los burdeles: Gipsy Chef explica el sorprendente origen de la pasta a la putanesca

Pablo Albuerne, más conocido como Gipsy Chef, visita la cocina de Más Vale Tarde para prepararles a Iñaki López y Cristina Pardo un plato de pasta a la putanesca. Pero antes, el cocinero explica el origen de este peculiar nombre.

"Esto tiene varias versiones, yo me he quedado con la que más me gusta", comienza diciendo Gipsy Chef. Sin embargo, añade que "realmente" no se termina de creer ninguna de las historias que giran en torno al nombre.

En un principio, el chef explica que esta salsa italiana "la relacionan con los burdeles", algo que, según él, "no va por ahí". Para él, la historia que más le gusta está relacionada con un pequeño hostelero de la isla de Isquia, frente a Nápoles.

"Tenía un barcito de noche", donde a altas horas de la noche "venían los clientes" a comer. Y, según Gipsy Chef, este les decía que no tenía nada de comer, a lo que los clientes respondían diciendo: "Pues haznos cualquier puta cosa", de ahí el nombre de putanesca.

Sin embargo, Cristina Pardo comenta que ella conoce la historia de "los burdeles". "Cuando la prostituta llegaba tarde a casa, se hacía la pasta con lo primero que encontraba en la nevera", señala la presentadora de Más Vale Tarde.