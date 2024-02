Marina Valdés entrevista en Más Vale Tarde a José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, que ha compartido sus impresiones tras la reunión con los reyes de España en su visita al edificio devastado por el incendio de Valencia. Asegura que el monarca les ha transmitido su "sorpresa por la magnitud de este incendio" y "el agradecimiento por el trabajo que realizamos".

En el vídeo sobre estas líneas, Basset señala que "a nivel nacional, es el primer incendio que se ha producido así", si bien explica que hay otros países donde sí se han registrado casos similares. También comenta que los bomberos que participaron en el operativo "estuvieron en una situación muy compleja en la que se quedaron sin aire en sus equipos". Por ello, apunta que "otros compañeros tuvieron que entrar por encima de los criterios de seguridad y afortunadamente consiguieron arrastrarlos".

El inspector jefe también indica que los reyes les han preguntado por cómo habían vivido los propios bomberos la intervención "desde una faceta muy humana", además de interesarte por el estado emocional de los efectivos. También que a los monarcas "les ha sorprendido que las alarmas no funcionaron". Algo que las víctimas han transmitido a los monarcas, pero que Basset explica: "Estos edificios no son edificios públicos con una obligación constructiva, ni de diseño, para disponer de alarmas".

"No sonó ninguna alarma porque no había alarma", afirma el representante del Consorcio Provincial de Bomberos, si bien comenta que "el resto de sistemas estaban ahí". No obstante, señala que eso no quiere decir que "a nivel particular los vecinos puedan tener algo que es muy aconsejable, que es un detector de incendios para tener una alarma temprana y saber que está ocurriendo algo". "Nadie pensamos normalmente que algo así nos pueda ocurrir, pero cuando sucede empezamos a ver que hay muchas cosas que se pueden mejorar, desde el punto de vista de la prevención de incendios, sobre todo", concluye.