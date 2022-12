Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ningún joven más ha pasado a disposición judicial, una vez que han quedado en libertad provisional otros 27 mayores de edad detenidos en los últimos días, durante las protestas contra las obras de un tramo de la Calle Vitoria en el barrio de Gamonal.



Hasta el momento no se ha facilitado información sobre los once menores de edad también detenidos por su supuesta participación en estos incidentes, que han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.



A todos ellos se suman los seis detenidos ayer durante los disturbios que se produjeron hacia las diez de la noche, que aún no han pasado a disposición judicial.



En la asamblea que han celebrado unas cuatrocientas personas este mediodía, se ha acordado convocar una nueva reunión para las siete de esta tarde, en la que se propondrá realizar una manifestación hasta la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para pedir la libertad de todos los detenidos.



Además, se ha iniciado una cuestación popular para reunir los 3.000 euros necesarios para pagar la fianza del único de los supuestos participantes en los incidentes que permanece en prisión.