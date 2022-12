El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía (Infoca) solicita la colaboración ciudadana para encontrar al sospechoso de haber causado los incendios producidos en el Campo de Gibraltar en los meses de julio y Agosto.

Desde que comenzó el verano se han quemado cerca 350 hectáreas en la zona gaditana. En total, 32 incendios que, según las autoridades, no fueron casuales. Tras ellos podría estar la mano del hombre. No sería la primera vez que los pirómanos causan importantes destrozos en diversas zonas forestales de España

En el archipiélago balear, más de 180.000 hectáreas fueron calcinadas en las Islas de Mallorca y Menorca, y tienen un responsable. Dos años después de los incendios que devoraron la zona forestal en las Islas Baleares en el verano de 2012, Francisco Javier Mendoza, un amante de la naturaleza –como él mismo se definía-, se ha confesado culpable ante el juez de provocar los fuegos.

En total, Mendoza provocó 24 incendios en menos de tres meses. Cuando lo detuvieron, el 23 de septiembre de 2012, le dijo al juez que, por favor, no lo soltaran. “Ayudadme. No me dejéis suelto ni permitáis que vuelva a hacerlo”, suplicó el acusado.

Desde entonces, Mendoza ha estado vigilado hasta que, por fin, se ha dado a conocer su condena. En total, 17 años y medio de prisión, una de las más altas de España por este tipo de delitos. Un acuerdo entre la defensa y la acusación ha evitado un juicio popular.

Además, Mendoza tendrá que pagar al gobierno balear más de un millón de euros por las labores de extinción y por la reposición forestal.