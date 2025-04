Iñaki López, sobre las últimas horas del papa Francisco: "Ha muerto con las botas puestas"

El papa Francisco ha fallecido hoy, 21 de abril de 2025, a los 88 años de edad. La noticia ha tomado por sorpresa a muchos fieles, ya que apenas 24 horas antes se le vio oficiando la misa del Domingo de Resurrección.

"Ha estado trabajando hasta el final. Ha muerto con las botas puestas", ha comentado Iñaki López tras ver las imágenes del papa durante la ceremonia del domingo donde llevó a cabo la bendición urbi et orbi, no urbi et orbe.

El presentador de Más Vale Tarde también ha destacado el esfuerzo del pontífice en sus últimos días: "Ha estado trabajando durante una de las semanas más importantes del calendario cristiano: la Semana Santa. Donde se le ha podido ver en numerosos actos a pesar de una más que manifiesta debilidad y dificultad respiratoria".

El Vaticano aún no ha anunciado detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento ni sobre el proceso de sucesión. Se espera una gran afluencia de fieles en los próximos días para rendir homenaje a un papa que marcó una época en la Iglesia Católica.

