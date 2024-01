"No te cierres al amor", ha pedido el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, a la infanta Cristina tras saber que no quiere más bodas tras su divorcio de Iñaki Urdangarin. A lo que su compañera Cristina Pardo le ha contestado que ella "se cierra a las bodas, no al amor". "Que se abra un perfil en Tuenti o algo", ha sostenido López, provocando bromas en el plató por mezclar amor y boda. "Es que soy un señor muy tradicional", ha asegurado.

A renglón seguido, su compañera Pardo ha querido abrir otro melón 'incómodo' para López: los consoladores. "¡Por dios! Prefiero que no los saquéis... No mezclemos la Casa Real con los consoladores porque nos va a llamar el nuevo jefe de comunicación de Zarzuela y no acaba ni abrir la oficina", ha bromeado el presentador.

A esto, Pardo le ha dicho que en las casas reales también usan consoladores: "¿A ver si te crees que no tienen?". "¡Por dios!", ha vuelto a exclamar Iñaki López, y todos le han preguntado que en qué mundo vive. "En la Atapuerca", ha contestado la presentadora.