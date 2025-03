Iñaki López, sobre Mazón: “Cómo alguien que se tiró 4 horas desaparecido en un reservado puede decir que alguien llegó tarde”

Carlos Mazón ha aparecido en un acto del Partido Popular, en Alicante, y no ha dudado en sacar pecho por su gestión y el haber sacado adelante sus presupuestos, gracias al apoyo de Vox. El president de la Generalitat Valenciana, además, se ha mostrado crítico con Pedro Sánchez por no tener los suyos y, además, no haber visitado Valencia.

"Pedro Sánchez ni está", ha afirmado en su discurso, "está en la Moncloa porque aquí no está, aquí no viene". Mazón ha afirmado que va a invitar al presidente "para que cumpla con la reconstrucción". En cuanto a sus presupuestos, el president ha dicho que ellos los han presentado, "en unas condiciones muy difíciles", y se mostraba orgulloso por eso. "He asumido la mía, allí están los presupuestos", añadía.

"Cómo puede Mazón recriminar la ausencia de alguien", afirma Iñaki López, "cómo alguien que se tiró cuatro horas, en el peor momento de la historia reciente de la Comunidad Valenciana, desaparecido en el reservado de un restaurante puede decir que alguien llegó tarde a algo". "300 valencianos murieron y este señor estaba a por uvas", añade, crítico.