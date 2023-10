El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha asegurado que "ojalá se actuará con la misma eficacia" contra los robos como con el caso de Sergio Ramos y Pilar Rubio. "A mí me han robado y el delegado del Gobierno no me ha prometido detenciones", ha lamentado López.

La indignación del presentador se produce tras conocer que el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, prometió este lunes "próximas identificaciones y detenciones" relacionadas con el robo en el domicilio particular del futbolista del Sevilla y la presentadora. A la pareja le desvalijaron su chalet mientras él jugaba un partido de la Champions y estando sus cuatro hijos dentro.

"Qué alegría que el delegado de Gobierno de la comunidad se preocupe de tu robo y anuncie próximas detenciones. Ojalá se actuará con la misma eficacia con todos los vecinos que han sufrido robos en casa", ha zanjado López. Y ha añadido: "Me han robado en casa en Madrid y el delegado de Gobierno todavía no me ha prometido detenciones. Pero me alegro de que se haya puesto manos a la obra en este caso concreto".