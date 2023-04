"Primo de Rivera va a ser exhumado a petición de la familia. A la familia de Primo de Rivera sí que le hacen caso, a las 40.000 familias que quieren sacar los restos de ese lúgubre lugar parece que no se lo hacen tanto". Es la reflexión que lanza Iñaki López ante la inminente exhumación del fundador de la Falange del Valle de Cuelgamuros, que el Gobierno ha confirmado este jueves.

Una exhumación, destaca el presentador, que se produce después de que la familia del falangista así lo solicitara, mientras miles de víctimas del franquismo continúan enterradas en el enclave en fosas comunes. "El suyo va a salir rápido", destaca el presentador, que recalca que "cualquier familia que quiera sacar a un familiar de ahí no puede".

"¿Por qué a otras 40.000 familias no se les han permitido? Hay una ley de Memoria Democrática que permite la exhumación de esos cadáveres", reivindica el presentador, que sostiene que allí "hay cajas localizadas", que "no han sido afectadas por la humedad" y que incluso "están identificadas" y que, a pesar de ello, "de momento no se han podido sacar".

Puedes escuchar su argumentación y el debate sobre este tema en el plató de Más Vale Tarde en el vídeo.