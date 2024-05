El bisnieto de Francisco Franco, Luis Alfonso de Borbón, ha defendido en una entrevista la función de la Fundación Francisco Franco. En palabras a 'La Otra Crónica', con motivo de su 50 cumpleaños, ha expresado que la fundación "sigue haciendo su cometido de esclarecer y mostrar el periodo de la vida de Francisco Franco".

"No ofende a nadie. Simplemente defiende sus fines, cumple todos los requisitos y no viola ningún derecho. No entiendo que la ataquen o quieran hacerla desaparecer", añade. El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, se muestra indignado por las declaraciones del bisnieto de Franco. "Qué hay que aclarar sobre la figura de Franco. Fue un dictador y un genocida", añade preocupado.