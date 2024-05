Piden 9 meses de cárcel por allanamiento de morada para un hombre que saltó a la casa del vecino para recoger una pelota que se le había caído a su hijo. Beatriz de Vicente analiza los hechos ocurridos en Paterna, Valencia, y recuerda que "la inviolabilidad del domicilio es uno de los derechos fundamentales que tenemos".

En el vídeo sobre estas líneas, explica que "el allanamiento de morada es entrar en morada ajena en contra de la voluntad del dueño o permanecer en casa ajena": "Yo voy a tu casa y tú me dices 'por favor, Beatriz, vete' y no me voy, estoy cometiendo allanamiento", añade la abogada, que comenta que "no os imagináis la cantidad de trabajo que nos dan los problemas vecinales".

"Esto que has dicho de que cuando entra alguien a tu casa y no se quieren ir lo puedes denunciar por allanamiento de morada hay mucha gente que no lo sabía", afirma Iñaki López, que asegura que "lo que me extraña es que no sea esto lo que tiene colapsado los juzgados".