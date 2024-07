Más Vale Tarde conecta con Edu Aguirre para comentar los motivos detrás de las lágrimas de Cristiano Ronaldo tras fallar un penalti en el partido que Portugal disputó con Eslovenia en los octavos de final de la Eurocopa.

En el vídeo sobre estas líneas, el periodista de 'El Chiringuito' alaba al futbolista luso y, de paso, responde a Iñaki López, que previamente había dicho que Ronaldo había marrado el penalti por llegar a los 40: "No creo que falle por eso, que tiene 39, porque este año es el primero que falla y todo el año ha tenido 39", comenta Aguirre, que asegura que "no es una cuestión de edad, el fútbol es así y se falla o se mete".

"Corrijo entonces, no es un cuarentón, sino que sigue siendo un mozalbete de 39 años", reacciona con ironía Iñaki, que destaca que si no llega a anotar en esta Eurocopa "no será la persona más mayor en marcar un gol en seis Eurocopas diferentes, sino simplemente la persona más mayor de esta Eurocopa".