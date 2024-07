Cristiano Ronaldo vivió un partido muy intenso contra Eslovenia. Falló un penalti, después anotó el primero de la tanda y antes, en el descanso de la prórroga, rompió a llorar. Fue una noche de muchas emociones para una Portugal que ya está en cuartos de final de la Eurocopa.

Y en 'El Chiringuito Live' también se vivieron muchas emociones con el partido. El enfado de Edu Aguirre fue brutal ante el fallo de Cristiano: "No me jod**".

Y José Damián destacó la tajada que había hecho Jan Oblak: "Qué paradón, qué paradón".