El presentador de Más Vale Tarde Iñaki López ha opinado sobre el hecho de que un medio de comunicación haya ido a la puerta de la residencia del padre del exportavoz Íñigo Errejón, para tratar de averiguar información sobre su hijo. López ha sido tajante sobre esta cuestión: "Los padres no son responsables de los delitos de sus hijos, si es que al final estamos hablando de un delito, algo que decidirá un juez. De lo que seguro estamos hablando es de un comportamiento execrable, machista y que nada tiene que ver sobre las banderas defendidas por este político durante años".

Por su parte, la excompañera de Errejón en Podemos Tania Sánchez también ha querido dar su visión sobre este acontecimiento: "Yo pediría un poco de respeto para el entorno familiar. Me parece terrorífico que un medio de comunicación se vaya a la puerta del padre de una persona que tiene una acusación, que en términos políticos es terrible, pero que en términos jurídicos están por verse muchas cosas, y me parece que esto no se puede hacer. No se puede perseguir a los familiares de las personas".