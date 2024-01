El presunto caso de brujería en el Ayuntamiento de Huelva está levantando multitud de reacciones. En Más Vale Tarde, la abogada Beatriz de Vicente explica qué futuro legal le puede esperar al caso.

"Bueno, somos un país muy creyente. Si uno cree en la Virgen del Rocío y en el Cristo de Medinaceli, por qué le puedes poner un 'pero' si creen en brujas y meigas", arranca De Vicente, que explica que si no se ha causado "ningún daño al establecimiento y a los bienes públicos", la causa tiene poco recorrido.

"La legislación sobre seguridad ciudadana dice que el botellón no está permitido, no dice nada de ritos y brujería", responde a Cristina Pardo al ser preguntada sobre si hacer un botellón dentro del Ayuntamiento tendría sanción, dejando claro que si no se ha provocado "ningún daño" al inmueble, el caso quedará en anécdota.