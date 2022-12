Idaly, la mujer que no quiere ser desahuciada, podría seguir viviendo en su casa hasta el 24 de junio, la nueva fecha de lanzamiento. Tiene hasta ese día para negociar, pero su pregunta es qué negociar. Vive de alquiler desde hace tres años, dio un entrada, cuenta, de 7.000 euros y nunca ha dejado de pagar, hasta el año pasado.

Salieron humedades en el cuarto de su hija, entonces negoció con la constructora una obra con un presupuesto de 1.800 euros, y así poder retrasar el alquiler. Tres meses sin pagar que se traducen en febrero, marzo y abril de 2014. Después siguió escrupulosamente pagando, mayo, junio y julio, pero en noviembre le llegó la notificación de desahucio: "Dijo que lo arregláramos y que lo descontaría del alquiler".

El problema es que no hay documento que certifique que llegó a un acuerdo con la constructora, el acuerdo fue verbal. Su abogado no recurrió el desahucio en ningún momento. 'Más Vale Tarde' se ha puesto en contacto con la constructora pero no quiere hacer declaraciones.