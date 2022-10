El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ossorio, aseguró hace unos días que la lista de espera para una colonoscopia en la región es de 64 días. Pero la realidad que denuncian los pacientes están bastante lejos. Es el caso de Marta Molina, paciente con cáncer, que en Más Vale Tarde ha querido contar el largo y dificultoso periplo sanitario que le ha tocado vivir.

Después de seis visitas a Urgencias, su médico de cabecera solicitó una colonoscopia de urgencia en febrero de 2021 y se la programaron para noviembre de ese año, siete meses después. Ella no lo sabía pero tenía un tumor en el colón, lo que le provocaba mucho dolor.

Un día Marta no pudo más y se vio obligada a hacerse un seguro médico para poder acceder a algún tratamiento. "Yo no pensaba ni por asomo que tenía cáncer", reconoce, pero asegura que si no llega a tomar la decisión de contratar un seguro médico, "hubiera muerto obstruida".

Es por ello que durante su entrevista ha considerado que en España "no tenemos una buena sanidad pública": "Lo que tenemos es una sanidad pública y unos buenos profesionales", ha matizado.