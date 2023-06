Cuando Carmen Sevilla ya llevaba a sus espaldas casi 14 años de experiencia profesional, la actriz se casa con el músico Augusto Algeró, el 23 de febrero de 1961, en una ceremonia que documentó el Nodo de la época en el Pilar de Zaragoza.

Alrededor de su matrimonio siempre hubo dudas por el carácter infiel de su marido. "Yo por mi hijo estuve aguantando cerca de trece años", indicaba la actriz, que rompía con él en el año 1974, cuando comenzó otra relación con un empresario.

Vicente Patuel describió que al verla se enamoró y que bajó al camerino a pedirle una foto. Entonces empezó su amor, pero pronto su relación sería determinante en la vida de la actriz. Él le dio a elegir entre su carrera profesional y él. De hecho, la llevó a Extremadura a una finca para apartarla de los escenarios.

Tras ser preguntada por el carácter machista de Vicente, ella lo maquillaba: "Yo lo que quiero es que Vicente lo comprenda. Sé que es inteligente y muy humano, y creo que me dejará un poco más en esta actividad nueva". No fue hasta su fallecimiento cuando narró en televisión el últimatum que sufrió: "Yo quiero tenerte a ti, no que hagas cine. ¿Tú quieres el cine o yo?".