Iñaki López y Cristina Pardo han probado en directo en el plató de Más Vale Tarde el sándwich viral del verano, que lleva sandía en lugar de pan, pepinillos, queso burrata y mortadela. Antes de hacerlo, ambos han expresado que la rece no les convencía, pero se han animado a darle un bocado para ver si cambiaban de opinión. Mientras que Pardo ha expresado que le gusta la "combinación del queso y los pepinillos con la sandía", Iñaki López ha dicho que el plato era "una mierda".

"Joder, qué cerdada", ha añadido el presentador de Más Vale Tarde, tras lo que Pardo ha comentado: "Es la primera vez que te escucho decir que no te ha gustado algo". "No me ha gustado nada", ha dicho entonces López, quien ha seguido expresando su desagrado con el plato: "Qué asco, de verdad, cómo chorrea; es un sándwich hecho de espaldas al pueblo". Puedes ver la hilarante reacción del presentador en el vídeo principal que acompaña a la noticia.