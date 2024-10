Pedro Sánchez lleva casi una década liderando al PSOE, encadenando dos Gobiernos. Y, por el momento, no parece haber una alternativa como ha explicado Miguel Ángel Revilla en Más Vale Tarde: "No, ahora no (hay una alternativa a Sánchez). Él tiene el partido absolutamente controlado. No veo alternativa".

Sin embargo, el expresidente de Cantabria ha matizado que se le ocurre una persona, pero todavía es pronto para postularse como líder del PSOE: "Pudiera haber uno, que no voy a nombrar, que reúne algunas condiciones, pero a lo mejor todavía es muy joven".