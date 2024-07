Iñaki López pregunta a la abogada Beatriz de Vicente, en Más Vale Tarde, por el aplazamiento de la declaración de Begoña Gómez hasta

el próximo 19 de julio. "¿De quién ha sido el error?", quiere saber el presentador del programa, a lo que la experta responde que no quiere pensar que "esto es algo preparado, porque no sirve de nada". "Lo único que se ha forzado es una suspensión", dice.

En este vídeo, la abogada achaca el error por el que no ha declarado la mujer de Pedro Sánchez al "funcionario de turno", que no envío toda la documentación necesaria. "Hacerlo voluntariamente no tendría sentido ninguno", sostiene Beatriz de Vicente en esta intervención, que puedes ver al completo en el vídeo principal de la noticia.