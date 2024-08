Ana Belén, una vecina del detenido como presunto asesino de Mateo, el niño de 11 años que murió en Mocejón (Toledo), ha contado en Más Vale Tarde que el hombre de 10 años "estaba mal", aunque ha insistido en que no sabe "cómo tenía la cabeza".

La vecina, que ha revelado que trabajaba con el padre del detenido, ha comentado que los niños, tanto el detenido como su hermano de 14 años, "estaban mal". "Yo veía que estaban mal los muchachos, y el padre tampoco está bien. Pero no pensaba que tuvieran algún problema", ha contado en Más Vale Tarde.

Así, Ana Belén ha reconocido que nadie se lo esperaba al mismo tiempo que ha reconocido que los hijos de su compañero de trabajo "estaban mal". Aun así, ha insistido en que ella no preguntaba qué ocurría porque "la vida de la gente no me importa". "No tengo ni idea de cómo tenia la cabeza, pero sé que estaba mal", ha añadido la vecina en relación al joven detenido.