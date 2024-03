Habla un testigo que se encontró al bebé de 11 meses que se precipitó este jueves desde la ventana de un quinto piso en un edificio de Vitoria. Como cuenta en Más Vale Tarde, cuando él llegó ya había otras tres personas rodeando al bebé que yacía en el suelo.

Al principio, relata, "parecía un muñequito", pero cuenta, "una persona le tocó un poco y dijo que respiraba". El resto de los testigos le dijeron que era "un niño que había caído de algún piso" del edificio. "Empezó a venir más gente, pero no podíamos hacer nada. No queríamos tocarle porque vete a saber. Querías hacer algo bueno y lo mismo hacías un prejuicio para el niño", relata el testigo.

El hombre cuenta que él "miraba para arriba y no veía nada en las viviendas". Según dice, "el padre tardó en bajar". Él no llegó a verlo, pero esperó en la escena hasta que llegó la Policía y, por entonces, el padre aún no había bajado.