Habla una testigo del apuñalamiento de un menor en Gerena (Sevilla): "La madre llegó y estaba en shock"

Luisi es trabajadora en un bar cercano al lugar donde Aarón fue apuñalado y falleció por unos presuntos celos del también presunto autor material del asesinato y ha explicado en Más Vale Tarde lo que presenció de aquel momento.

"No veo el apuñalamiento, lo que veo es un coche blanco a una velocidad más alta de lo debido. Y a los cinco minutos viene corriendo el amigo de Aarón, que iba con él en el autobús, y varios chiquillos más para pedir vasos de aguas y lavarse las manos de sangre, aunque no mucha porque tengo entendido que Aarón no sangró mucho porque fue una hemorragia interna", explica Luisi.

La trabajadora del bar recalca que los compañeros vinieron bloqueados tras haber vivido el apuñalamiento de su amigo: "Vinieron todos con la mirada perdida, desorientados y ellos se encargaron de todo, de llamar al 112 y de venir y decir que le habían apuñalado a Aarón. Salimos todos y llegaron los médicos y las ambulancias. Estuvieron reanimándolo unas casas más allá porque Aarón anduvo unos metros".

"La madre llegó y esa madre estaba en shock y la abuela igual. No se lo creían. Les mando mi pésame y siento la desgracia. Me da tristeza que tenga que pasar por algo de redes sociales y cosas de inmaduros. Aarón debería de estar vivo", ha concluido.