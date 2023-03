Más Vale Tarde ha hablado con la madre de la niña de 12 años que presenció cómo un vecino mataba a patadas a su perro porque se había tropezado con la correa mientras la menor lo paseaba.

Ana María Montero, la progenitora, ha explicado que no conocían a este hombre, que acumula 17 antecedentes y que ya habría causado otros problemas en el barrio en el que viven en Jerez de la Frontera (Cádiz).

"Ella está regular. Ha sido traumático, la niña lo cogió en brazos para asistirlo, y perro estaba sangrando y muerto", ha contado la madre.

El hombre se enfrenta solo a un delito agravado por maltrato animal y la máxima pena es de 18 meses. En el programa, la criminóloga y abogada Beatriz de Vicente ha instado a la madre a que acuda al servicio público de salud con su hija para que valoren si puede tener una lesión psicológica y si necesita tratamiento después de ver cómo el hombre asesinaba a golpes a un ser querido. En ese caso, podrían denunciar por un delito de lesiones psicológicas.

La madre ha explicado que están esperando a que la pequeña sea valorada por un médico. Por el momento, lo que piden es que "se haga justicia" y este hombre "no esté en la calle", y es que vive a escasos metros de sus vivienda y no logran una orden de alejamiento porque ha matado a un perro y no a una persona.