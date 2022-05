El periodista Hugo Domínguez, que ha vivido el festival de Eurovisión desde Turín, ha analizado en Más Vale Tarde los resultados del certamen de la canción, los cuales considera "prácticamente una victoria para España"

Afirma que "venimos de unos años en los que celebrábamos incluso si nos daban un punto", y ahora no queríamos tener menos de 12. "Ha sido una total victoria y es nuestra mejor posición desde 1995", ha recordado. Con todo, indica que aunque la canción de Ucrania no fuese la mejor, es "justa vencedora", y reconoce que "si no llega a haber guerra en Ucrania, España hubiera ganado Eurovisión", pero era importante que Europa mandase un mensaje de apoyo al país en conflicto.

De hecho, ha explicado el periodista, si no hubiera votado el público y solo se atendiese al voto del jurado, Ucrania no hubiese sido la ganadora del certamen.

En este contexto, el programa ha contado también con los datos que aporta el periodista Luis Sanabria. Este explica que el voto del jurado lo dan 40 televisiones de todo el mundo, la mayoría de ellas son europeas. Estos votos los comunica un portavoz del jurado desde su respectiva ciudad, pero en el caso de Rumanía se dio por el "notario" del certamen, desde el escenario de Turín.

Parecía que era por un fallo técnico pero el motivo era otro: la auditoria del concurso detectó algunas irregularidades ya que "se identificaron ciertos patrones de votación irregulares en seis países después del segundo ensayo general". Estos son Azerbaiyán, Georgia, Montenegro, Polonia, Rumanía y San Marino.

Por eso, la organización de Eurovisión cambió las votaciones de cada uno de los jurados, siguiendo un criterio determinado, consideran que había una estrategia de estos países para votarse entre sí. Esto alteró los resultados finales, y como se muestra en el vídeo principal de esta noticia, España habría tenido muchas posibilidades de ganar el concurso.