En el distrito madrileño de Villaverde, un hombre ha sido detenido cuando intentaba matar a su pareja con un taladro que le incrustó en la cabeza. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes, cuando un agente de la Guardia Civil en prácticas y fuera de servicio auxilió a la mujer al escuchar sus gritos de auxilio.

El agente asegura que vio a la mujer ensangrentada sobre su cama con el taladro incrustado y con un menor a su lado. El hombre salió por la puerta "gritando que no quería saber nada de esa persona".

El agente ha dado más detalles de lo ocurrido en Más Vale Tarde, explicando que el detenido no paraba de repetir "yo me piro de aquí". "Obviamente, no se iba a ir", aclara. El menor que estaba en la vivienda confesó que esos malos tratos del hombre hacia la mujer eran "habituales", "solo que nunca habían llegado a ese extremo".

"Uno no se espera que le pase la primera semana, pero aquí estamos para perseguir delitos, para ayudar al ciudadano en lo que se pueda, como Guardia Civil o como persona", añade.