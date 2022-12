Alberto Pozas ha comenzado así la entrevista concedida a 'MVT': "Estamos encantados de cumplir y encantados de estar en 'Más Vale Tarde".

El director ha visto difícil elegir sólo una portada de entre todos los números de la revista: "Tengo que contestar que me quedo siempre con la portada de la semana. Para mi siempre es la importante, cuando trabajé en un periódico aprendí que el periódico del día anterior no existía. Sólo existía el del día seiguiente, y aquí me pasa lo mismo."

Para Alberto Pozas las portadas más emblemáticas son:" la primera, la de Marisol, la de Jesús Vazquez que fue el primer hombre en posar." En el campo de los repartajes ha contestado Pozas: "Si hay alguien capaz de elegir sólo un reportaje de 'Interviú' es un genio. Porque yo he tenido que elegir unos cuantos para poder comentarlos y me ha costado muchísimo descartar."

La revista ha publicado a lo largo de estos años imágenes históricas, como las de Ruiz Mateos barriendo su celda, todo lo relacionado con Bárcenas, también casos como el de Roldán. "El periodismo de investigación es y ha sido una seña de identidad de 'Interviú' durante este tiempo".

La actualidad pasa por los juzgados en estos momentos, por la corrupción, "la actualidad de ahora sin duda pasa por los juzgados", ha confirmado Alberto pozas.

Cuál es la fórmula magistral para seguir después de 2.000 números en los kioskos en esta época de crisis del papel. " Es una fórmula muy sencilla, con la que comenzamos hace 38 años y medio, es un toque picante que tenía sentido antes y ahora. Porque es una seña de identidad y un reporterismo clásico de la revista. Lo más clásico, nada de sofisticación, un periodismo hecho desde la calle para gente de la calle."

En interviú, tal y como ha declarado Alberto pozas, continúan con la fórmula del fundador, "vuestro poder está en la calle y no en los despachos". Un reporterismo que en ocasiones les lleva a pequeños pueblos o a grandes temas. "Los grandes temas de este país han pasado por Interviú hace 30 años y ahora también", ha concluído el director.