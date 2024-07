Este viernes la abogada y criminóloga Bea de Vicente ha estado junto al productor musical Nacho Cano en el programa Espejo Público. Ahí le ha preguntado si los becarios de su obra Malinche estaban dados de alta en la Seguridad Social, pregunta que no ha tenido respuesta.

Como ha comentado la abogada en Más Vale Tarde, "el señor Cano no me ha respondido. No sé si le ha molestado la pregunta". Aun así, ha insistido en que "la realidad es que el 1 de enero de 2024 entró una norma en este país que dice que cualquier becario, sea laboral, sea o no retribuido, tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social".

"Ellos dicen que estaban desde diciembre, ¿pero en enero les dieron de alta?", se ha preguntado De Vicente, quien ha hecho hincapié en que "más allá de las condiciones, su problema legal ahora mismo, con el Código Penal en la mano, es demostrar simple y llanamente si tenía dado de alta a estos señores".